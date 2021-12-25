 Прокуратура направила в суд дело о сокрытии 6 млн налогов директором челнинского завода
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Прокуратура направила в суд дело о сокрытии 6 млн налогов директором челнинского завода

Директор предприятия «Завод металлоконструкций Набережные Челны» не выплатил задолженности по налогам и страховым взносам.

Республика
25 декабря 2021  08:36
Автор:
Николай Лукоянов

Прокуратура РТ направит дело о сокрытии денег 61-летним директором ООО «Завод металлоконструкций Набережные Челны» в Набережночелнинский городской суд, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По материалам следствия, директор фирмы в период марта по август 2020 года скрыл свыше 6 млн рублей, которые должны были уйти на погашение задолженности по налогам и страховым взносам. Также он произвел расчеты с тремя контрагентами векселем на сумму более 15,8 млн рублей.

Сейчас на имущество подозреваемого наложен арест.

 

 

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