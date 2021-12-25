Прокуратура направила в суд дело о сокрытии 6 млн налогов директором челнинского завода

Прокуратура РТ направит дело о сокрытии денег 61-летним директором ООО «Завод металлоконструкций Набережные Челны» в Набережночелнинский городской суд, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По материалам следствия, директор фирмы в период марта по август 2020 года скрыл свыше 6 млн рублей, которые должны были уйти на погашение задолженности по налогам и страховым взносам. Также он произвел расчеты с тремя контрагентами векселем на сумму более 15,8 млн рублей.

Сейчас на имущество подозреваемого наложен арест.