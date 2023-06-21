 В Татарстане День памяти и скорби ознаменуется передвижной выставкой в честь белорусского поэта
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В Татарстане День памяти и скорби ознаменуется передвижной выставкой в честь белорусского поэта

Выставка будет работать весь день по расписанию Печищинского сельского Дома культуры.

Республика
21 июня 2023  19:46
Автор:
Валерий Саидов

В Татарстане 22 июня в 11:00 откроется передвижная выставка «Клiчу Вас я на Победу!» в музее Янки Купалы, посвященная выдающемуся белорусскому поэту. Об этом сообщили в пресс-службе Национального музея РТ.

 

Фото: © пресс-служба Национального музея РТ

Посетители выставки окунутся в ход жизни народного белорусского поэта Ивана Луцевича, более известного читателям как Янка Купала в эпоху Великой Отечественной войны, смогут увидеть главную нить его творчества, посвященную борьбе против фашизма.

«Творчество Янки Купалы называют летописью жизни белорусского народа. Специалисты-литературоведы говорят о глубоко выраженной народности поэзии Янки Купалы, органически сопряженной с художественной оригинальностью на уровне лучших образцов европейского искусства», – отмечают организаторы.

 

Фото: © пресс-служба Национального музея РТ

В название выставки легла строка из известного стихотворения Янки Купалы «Беларускiм партызанам», русский перевод которого впервые появился в газете «Красная звезда» в 1941 году. 

Передвижная выставка «Клiчу Вас на Победу» будет проходить 22 июня с 11:00 до времени закрытия музея.

 

 

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