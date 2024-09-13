В Татарстане девять человек заразились клещевым энцефалитом

В Татарстане продолжается сезон активности клещей. С начала года в медицинские учреждения республики обратились более 10 тысяч человек, пострадавших от их укусов, в том числе 2,4 тысячи детей.

Как сообщает Роспотребнадзор по РТ, за этот период зарегистрировано 22 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 9 случаев клещевого вирусного энцефалита.

Специалисты отмечают, что осень – оптимальное время для вакцинации от клещевого энцефалита. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Первую прививку рекомендуется делать в октябре-ноябре, а вторую – в марте-апреле, перед началом сезона активности клещей. В этом году от клещевого энцефалита уже вакцинировано более 7 тысяч жителей республики.