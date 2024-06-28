В Татарстане директор компании «Агрохимия» оштрафован за незаконный вывоз горных пород

Прокуратура привлекла к административной ответственности директора ООО «Агрохимия» за нарушение лицензионных требований при добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
В ходе проверки, проведенной инспекторами ведомства, было установлено, что компания вывозила вскрышные породы, извлекаемые при добыче известняка, за пределы лицензионного участка. Согласно законодательству, недропользователь обязан сохранять почвенно-растительный слой и породы вскрыши для последующей рекультивации отработанных земель.
Нарушителю грозит штраф.
«Использование пород в целях, не предусмотренных лицензионным соглашением, является нарушением Федерального закона «О недрах» и Земельного кодекса РФ», – подчеркнули в ведомстве.