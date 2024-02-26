В Татарстане директора фирмы обязали вернуть 1,3 млн рублей

В прокуратуре региона заявили, что мужчина получил их обманным путем. Она установила, что 11 лет назад руководитель «Международного сертификационного бюро» внес в документы ложные сведения об оказанных услугах. Он присвоил себе 1,3 млн рублей.

В прошлом году обвиняемого признали виновным в мошенничестве и приговорили к 3 годами лишения свободы условно, но в 2024 году осужденного освободили от наказания из-за истечения срока давности.

В связи с этим, прокуратура РТ подала иск в Кировский районный суд, потребовав взыскать компенсацию.