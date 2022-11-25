 В Татарстане дизтопливо подорожало на 40 копеек, бензин – на 1 копейку
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В Татарстане дизтопливо подорожало на 40 копеек, бензин – на 1 копейку

Дизельное топливо теперь стоит 53,44 рубля за литр.

Республика
25 ноября 2022  13:58
Автор:
Ольга Ильина

За период с 14 по 21 ноября в Татарстане выросли цены на бензин – на одну копейку, и на дизтопливо – на 40 копеек.

Так, литр 92-го бензина теперь стоит 45,95, АИ-95 – 49,40 рубля, а АИ-98 – 60,77 рубля. За литр дизельного топлива придется отдать 53,44 рубля.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане из-за индексации оптовой цены на газ, его стоимость вырастет на 53 копейки. Теперь цена за куб. метр составит 6,78 рублей с учетом НДС.

С 1 декабря этого года в России произойдет индексация цены и газа для населения. Оптовая цена на газ вырастет на 8,5%, а тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям — на 8,5%.

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