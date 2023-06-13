 В Татарстане для купания открыты 45 пляжей
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В Татарстане для купания открыты 45 пляжей

В ближайшее время запланировано открыть еще 21 пляж в республике.

Республика
13 июня 2023  19:45
Автор:
Валерий Саидов

В Татарстане 45 пляжей уже октрыты для купания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сейчас функционируют 45 пляжей, из них 35 муниципальных, 8 – на территории санаториев и баз отдыха, два – на территории студенческих и детских оздоровительных лагерей», – отметили в МЧС по Татарстану.

В Татарстане открыты пляжи «оз. Комсомольское», «оз. Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье» и «оз. Глубокое» в Казани, городской пляж, «Су анасы» и «Добрый ветер» в Челнах и еще 38 пляжей в Зеленодольском, Лаишевском, Тетюшском и других районах республики.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане для купания открыли 26 пляжей. До 10 июня было запланировано открыть 40 муниципальных пляжей.

 

 

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