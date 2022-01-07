В Татарстане в Рождество ожидается до 0 градусов

В Татарстане 7 декабря дневная температура поднимется до 0 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ожидается юго-западный умеренный ветер до 15 м/c, будет идти снег, на дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

Погода 8 декабря сильно не изменится, возможно лишь дневное похолодание до -7 градусов. В ночь с 7 на 8 декабря температура опустится до -12 градусов.

Уже 9 декабря в республике дневная температура составит -15 градусов, в низинах может дойти до -23 градусов. Преимущественно без осадков.