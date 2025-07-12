В Татарстане до 20 июля будет на 1 градус теплее нормы

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Республика
12 июля 2025  09:30
Автор:
Елизавета Черкина

В Татарстане во второй декаде июля ожидается чуть более жаркая погода, чем обычно. По прогнозам Гидрометцентра республики, с 11 по 20 июля средняя температура воздуха по региону будет примерно на один градус выше многолетней климатической нормы.

Для всей республики обычная норма в это время года – около +20,2 °C, а для Казани – +21,0 °C. В ближайшие дни столбики термометров стабильно превысят эти средние значения. Синоптики называют это небольшим потеплением или слабой положительной аномалией. Готовьтесь к тому, что будет незначительно теплее привычного.

 

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