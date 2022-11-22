 В Татарстане в ближайшие два года введут в эксплуатацию шесть новых скоростных теплоходов
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В Татарстане в ближайшие два года введут в эксплуатацию шесть новых скоростных теплоходов

Также в республике отремонтируют причальную инфраструктуру.

Республика
22 ноября 2022  11:43
Автор:
Дамира Хайрулина

Шесть новых скоростных теплоходов «Метеор» сдадут в эксплуатацию до 2024 года, сообщил сегодня в ходе брифинга в кабинете министров РТ глава Минтранса республики Фарит Ханифов.

«Мы ожидаем в хорошем смысле ренессанс этого [речного] транспорта. <…> Уже заложены 2 метеора на нашем заводе [Зеленодольский завод им. Горького] «Метеор-2020». Это метеор нового поколения. А вообще в 2023-м и 2024-м годах мы ожидаем построить и ввести в эксплуатацию 6 метеоров у нас в республике», - сказал министр.

По его словам, республика также приобретет теплоходы проекта А217, рассчитанные на перевозку порядка 160-ти пассажиров.

«Причальная инфраструктура программа разрабатывается по ремонту на реке – это дебаркадеры наши. Они будут сохранять свои традиционные облики», - добавил он.

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