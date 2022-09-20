В Татарстане до конца недели примут решение о массовом запуске тепла

В Татарстане до конца этой недели районы примут решение о подаче тепла. Сейчас в регионе к работе готовы 99,7% котельных. Об этом на пресс-конференции в Кабмине РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

«37 муниципальных образований уже приняли решение о пуске тепла. Думаю, все остальные муниципалитеты примут решение о том, подавать тепло или нет, до конца недели», — отметил министр.

Также он подчеркнул, что если среднесуточная температура воздуха в течении пяти дней составит ниже восьми градусов, то тепло подадут обязательно.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ запланировали пустить тепло в многоквартирные дома города на 20 сентября. В настоящей момент в столице РТ отапливаются 209 объектов социальной сферы — 162 детсадов, 35 школ, 8 больниц и другие. Тепло в социально-важные объекты подается согласно поступающим заявкам.