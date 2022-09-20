 В Татарстане до конца недели примут решение о массовом запуске тепла
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В Татарстане до конца недели примут решение о массовом запуске тепла

В регионе к работе готовы 99,7% котельных.

Республика
20 сентября 2022  16:35
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане до конца этой недели районы примут решение о подаче тепла. Сейчас в регионе к работе готовы 99,7% котельных. Об этом на пресс-конференции в Кабмине РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. 

«37 муниципальных образований уже приняли решение о пуске тепла. Думаю, все остальные муниципалитеты примут решение о том, подавать тепло или нет, до конца недели», — отметил министр. 

Также он подчеркнул, что если среднесуточная температура воздуха в течении пяти дней составит ниже восьми градусов, то тепло подадут обязательно. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ запланировали пустить тепло в многоквартирные дома города на 20 сентября. В настоящей момент в столице РТ отапливаются 209 объектов социальной сферы — 162 детсадов, 35 школ, 8 больниц и другие. Тепло в социально-важные объекты подается согласно поступающим заявкам.

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