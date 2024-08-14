В Татарстане добровольцев СВО готовят к реальным боевым действиям

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Республика
14 августа 2024  15:25
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане добровольцы, отправляющиеся в зону СВО, проходят обязательную боевую подготовку. За пять дней на полигоне, в условиях, приближенных к боевым, они осваивают обращение с оружием, тактику, медицину и управление беспилотниками. Обучение проводят опытные инструкторы, в том числе ветераны боевых действий.

Добровольцы, прибывшие в Татарстан из других регионов, отмечают высокий уровень подготовки и оперативность оформления документов. «Здесь все приближено к боевым действиям», – делится впечатлениями боец с позывным Шах из Читы.

Айрат Багавиев, руководитель центра ДОСААФ РТ, подчеркивает, что основная задача – максимально дать навыки и знания, чтобы бойцы были готовы к любым ситуациям и смогли сохранить свою жизнь и жизнь своих товарищей.

Пройти курсы первичной подготовки можно под Казанью и в Нижнекамске.

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