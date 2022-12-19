 В Татарстане должника за «пьяный» штраф поймали в другом городе и назначили 40 часов работ
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В Татарстане должника за «пьяный» штраф поймали в другом городе и назначили 40 часов работ

Назначенные работы мужчина отработал в полном объеме.

Республика
19 декабря 2022  11:45
Автор:
Ольга Ильина

В Спасском районе любителя нетрезвой езды оштрафовали на 30 тыс. рублей, однако мужчина проигнорировал штраф. Приставы обратились в суд, и мужчине назначили 40 часов обязательных работ.

Узнав еще об одном наказании, должник решил уехать в другой город. Судебным приставам совместно с сотрудниками полиции удалось разыскать нарушителя – он скрывался в Казани. Мужчину доставили обратно в район, где он отработал наказание в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что в начале декабря сотрудники ГИБДД задержали 20-летнего водителя Hyundai. При проверке по базе данных, выяснилось, что молодой человек имеет 137 неоплаченных штрафов на общую сумму около 100 тыс. рублей. 

«В отношении водителя составлен 41 административный протокол, гражданин доставлен в отдел полиции. Службой судебных приставов на данный автомобиль наложен арест», - отметили в Госавтоинспекции. Также нарушителя арестовали на 10 суток.

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