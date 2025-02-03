В Татарстане дорожные камеры начали фиксировать автомобили с выключенными фарами

В Татарстане начали работать камеры фотовидеофиксации, которые способны распознавать автомобили, управляющие без включенных фар ближнего света или не оснащенные дневными ходовыми огнями.

По информации Госавтоинспекции республики, водители, нарушающие правила дорожного движения, управляя транспортом в светлое время суток с выключенными фарами, будут подлежать административной ответственности.

Камеры настроены на обнаружение таких правонарушений на опасных зонах, где уже имели место аварии, связанные с выездом на встречную полосу.