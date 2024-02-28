В Татарстане две реки хотят расчистить на федеральные средства

В список по оздоровлению попадают реки Нокса и Мелекеска, объявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Ноксу хотят расчистить на средства из федерального бюджета. Идея была предложена Российским экологическим обществом в Татарстане.

Специалисты обследовали акваторию реки и обнаружили наиболее проблемные места. С помощью волонтеров проведутся мероприятия по расчистке и уборке берегов на 28 км русла Ноксы.

В Набережных Челнах продолжатся работы по уборке Мелекески. Остался участок в 3 км. Для этого из федерального бюджета на 2025-2026 годы выделят 320 млн рублей.

Всего же власти планируют провести работы на 29 водных объектах и реконструировать 17 очистных сооружений.