В Татарстане двое мужчин обвиняются в коммерческом подкупе

В Татарстане 30–летний бывший руководитель проекта ООО «Октябрьское УБР» и 36–летний бывший главный геолог ООО «СНК» обвиняются в коммерческом подкупе. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, ООО «СНК» в 2020 году заключило договор с ООО «Октябрьское УБР» на строительство нефтегазовых скважин. Позже они привлекли для работы субподрядную организацию.

Следствие полагает, что двое мужчин потребовали у руководителя субподрядной организации незаконную сумму в размере 6 млн рублей, угрожая несвоевременной оплатой оказанных услуг и прекращением сотрудничества, если деньги не будут переданы.

Злоумышленники были задержаны в апреле 2021 года после получения суммы от субподрядной организации в 600 тыс. рублей.

Оба задержанных свою причастность к делу не признали. Следствие собрало всю необходимую документацию для того, чтобы направить дело в суд.