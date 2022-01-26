 В Татарстане двое мужчин обвиняются в коммерческом подкупе
news_header_top_970_100

В Татарстане двое мужчин обвиняются в коммерческом подкупе

Оба потребовали у руководителя субподрядной организации незаконное денежное вознаграждение в размере 6 млн рублей.

Республика
26 января 2022  15:34
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане 30–летний бывший руководитель проекта ООО «Октябрьское УБР» и 36–летний бывший главный геолог ООО «СНК» обвиняются в коммерческом подкупе. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, ООО «СНК» в 2020 году заключило договор с ООО «Октябрьское УБР» на строительство нефтегазовых скважин. Позже они привлекли для работы субподрядную организацию.

Следствие полагает, что двое мужчин потребовали у руководителя субподрядной организации незаконную сумму в размере 6 млн рублей, угрожая несвоевременной оплатой оказанных услуг и прекращением сотрудничества, если деньги не будут переданы.

Злоумышленники были задержаны в апреле 2021 года после получения суммы от субподрядной организации в 600 тыс. рублей.

Оба задержанных свою причастность к делу не признали. Следствие собрало всю необходимую документацию для того, чтобы направить дело в суд.

 

Новости
В Татарстане за прошлый год более чем на 80% вырос поток индивидуальных туристов
Круглосуточный пункт вакцинации в Казани работает последний день
В Татарстане началась вакцинация подростков
Марат Садыков: коронавирус стал второй причиной смертности татарстанцев в 2020 году
В Татарстане двое мужчин обвиняются в коммерческом подкупе
Пушки с мемориала в Советском районе Казани отправили в «Татвоенкомат»
Прокуратура Бугульмы потребовала от 11 УК города убрать снег и наледь с крыш
Президент Татарстана поручил сдать IT-парк «Спартак» в Казани ко Дню республики