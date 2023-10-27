В Татарстане экс-директор учреждения предстанет перед судом за мошенничество

Республика
27 октября 2023  15:06
Автор:
Виктория Осинина

Бывшая директор одного из муниципальных автономных учреждений Челнов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, женщина давала указания главбуху завышать в платежных ведомостях размер своей либо ее зарплат, после чего забирала незаконно начисленные средства под предлогом расходования их на нужды учреждения и распределения между работниками. В ходе расследования выяснилось, что 512 тыс. рублей она все-таки направила на хозяйственную деятельность учреждения, а около 247 тыс. рублей похитила.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по РТ.

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