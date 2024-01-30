В Татарстане эксперты высоко оценивают туристический потенциал «Большой Волги»

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Республика
30 января 2024  10:06
Автор:
Виктория Осинина

В феврале этого года начнется разработка туристической схемы «Большая Волга», которая объединит 13 регионов, среди которых Татарстан. Проект представят в правительстве России в 1 квартале 2025 года, пишет ИА "Татар-информ". По мнению экспертов, проект будет способствовать максимальному раскрытию туристических возможностей регионов, формированию на их территории комфортного пространства для путешествий, повышению уровня и разнообразия туристических услуг, созданию возможностей для круглогодичного отдыха. К примеру, за счет распределения турпотока и спроса на услуги увеличится вклад туризма в экономику регионов, их инвестиционная привлекательность. А пока срабатывает фактор сезонности, когда туристы предпочитают отдых по стране только в летний период.

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