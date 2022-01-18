 В Татарстане ежедневно на горячую линию по вакцинации поступает около 2,2 тысячи обращений
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В Татарстане ежедневно на горячую линию по вакцинации поступает около 2,2 тысячи обращений

Всего с ноября 2020 года на горячую линию поступило около миллиона обращений.

Республика
18 января 2022  09:23
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане специалисты ежедневно обрабатывают по 2,2 тысячи обращений на горячую линию по вакцинации, сообщает Минцифры РТ.

Всего с ноября 2020 года на горячую линию поступило около 1 млн обращений, больше всего звонков пришлось на период, когда в РТ были введены ограничительные меры, т.е. на октябрь.Тогда на горячую линию поступало более 20 тысяч звонков в день.

«В регионах развернуты кол-центры единого федерального номера 122, куда направляются все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы оперативно получить необходимую помощь», – подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на недавнем совещании в Координационном центре.

Для того, чтобы разгрузить линию в суровые времена, принимались решения о расширении штабов колл-центров. По подсчетам, в среднем до ответа оператора приходилось ждать не более 10 секунд.

 

 

 

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