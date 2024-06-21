В Татарстане полуторагодовалый малыш упал с 3 этажа на асфальт

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Республика
21 июня 2024  12:38
Автор:
Эндже Гарафиева

В Лениногорске 1,5-годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа. Малыш получил травмы лица, перелом подбородка и сотрясение мозга, но, к счастью, внутренних повреждений у него нет, пишут «Лениногорские вести».

По словам 23-летней матери, во время игры с ребенком она потеряла сознание. Ребенок, оказавшись без присмотра, забрался по батарее на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса и сломалась.

Сейчас ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей. Правоохранительные органы и органы опеки начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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