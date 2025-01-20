В Татарстане годовая инфляция разогналась почти до 10%

Как следует из данных, опубликованных Татарстанстатом, по итогам декабря годовая инфляция достигла значений в 9,66%. В ноябре прошлого года инфляция составляла 8,83%.

Потребительские цены в тот же период прибавили 1,25%, а цены на товары и вовсе выросли на 8,71%. Однако антирекорд по прибавке к цене показали овощи и фрукты – 22,07% рост за год и 12,61% за последний месяц ушедшего года. Продукты, без учета овощей и фруктов, также заметно выросли в цене – прибавка составила 11,21%

На этом фоне непродовольственные товары подорожали незначительно – на 5,27% за год. А вот услуги вообще немного подешевели в декабре (-0,31%), хотя за год все равно отметились ростом цены на 12,37%.