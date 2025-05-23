В Татарстане готовятся к межрегиональному празднику марийской культуры «Семык»

31 мая село Починок Кучук Кукморского района станет центром празднования традиционного марийского праздника «Семык». Как сообщил заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, ожидается участие более 600 представителей марийской культуры из восьми регионов России, которые представят свое творчество в составе 23 фольклорных коллективов.

Натфуллин подчеркнул особую роль Татарстана в сохранении этнокультурного наследия, отметив, что республика системно поддерживает проведение национальных праздников всех народов, проживающих на ее территории.

Программу мероприятия откроет театрализованное представление «Семык – душа марийского народа», знакомящее гостей с древними обрядами и традициями. В течение дня участники смогут погрузиться в атмосферу марийской культуры через народные игры, мастер-классы по традиционным ремеслам и дегустацию блюд национальной кухни.

Особое внимание уделено конкурсной программе, включающей состязания за звание «Марийская красавица» и «Марийская семья». Кульминацией праздника станет выступление Государственного ансамбля танца «Марий Эл» и известных исполнителей марийской эстрады.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия не только сохраняют уникальные традиции марийского народа, но и укрепляют межрегиональные культурные связи. Завершится праздник торжественной церемонией с награждением наиболее ярких участников и символической передачей эстафеты следующим организаторам.

Праздник «Семык» проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и местных марийских общественных организаций, демонстрируя бережное отношение к культурному многообразию региона.