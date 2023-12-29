В Татарстане ищут будущих звезд журналистики

Участниками фестиваля могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Надо только проживать постоянно в Татарстане и заниматься любым видом медиадеятельности.

Для подачи заявки участникам необходимо зарегистрироваться

по ссылке и направить портфолио на электронную почту проекта zolotoepero2024@yandex.ru с указанием темы письма «Фамилия Имя_направление». Заявки можно подать до 31 января.

На фестивале выберут победителей – обладателей Гран-при, которое предусматривает сертификат на обучение в вузе по направлению медиа. Также в индивидуальных номинациях выберут лауреатов I, II и III степени по направлениям, обладателей номинации «Открытие года» и других специальных номинаций. А лучшие медиацентры среди вузов и ссузов получат сертификат на сумму 1 млн рублей для развития медиацентра учебного заведения.

«Алтын каләм – Золотое перо» – один из брендовых проектов молодежной политики. Формат коммуникаций меняется, но неизменным остается ответственность за передачу информации. Новый сезон проекта запускаем в обновленном формате по трем направлениям – это традиционная индивидуальная номинация, где участниками могут стать школьники и студенты ссузов, и добавили еще два направления – медиацентры вузов и ссузов. Таким образом, проект охватит разные категории молодежи, которые интересуются медианаправлением. Вместе с молодежью и для молодежи будем рассказывать о всех возможностях, которые для них создаются в республике и в стране в целом», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Министр также отметил, что конкурсные этапы пройдут как в онлайн-формате, так и планируется проведение нескольких очных выездов, лучшие из лучших пройдут на итоговый фестиваль.

Индивидуальная номинация включает 8 направлений: печатная журналистика на русском языке; печатная журналистика на татарском языке; подкасты и радио (на русском и татарском языках); фотожурналистика; телевидение и видеоблогинг (на русском и татарском языках); дизайн и верстка; SMM; реклама и связи с общественностью.

«Конкурс «Алтын каләм – Золотое перо» каждый раз зажигает новые звёзды в сфере журналистики Татарстана. Многие именитые специалисты нашей республики начинали свой путь именно с этого конкурса. Обновленный формат предполагает не только выезд на пятидневный фестиваль, но и онлайн-обучение для индивидуальной номинации, защиту проектов для коллективных номинаций. Участники будут получать полезные знания и сразу применять их на практике. А лучших определим уже на итоговом фестивале», – рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Уверена, что участники конкурса внесут новые веяния и свежие мысли в журналистику нашей республики. Главная задача фестиваля – научить юных журналистов работать «по-настоящему». В этом году было решено усилить практическое направление. На молодые кадры мы опираемся во всех сферах жизни. Главное, чтобы ребята помнили, что журналистика – это служение обществу, вечный личный выбор между правдой и ложью, добром и злом, справедливостью и несправедливостью», – добавила депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.