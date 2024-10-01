В Татарстане ищут деньги на строительство второй очереди Вознесенского тракта

Власти Татарстана прорабатывают варианты финансирования строительства Вознесенского тракта в Казани. Об этом стало известно на заседании профильного комитета Госсовета республики.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилия Сафиуллина сообщила, что на данный момент точные источники финансирования проекта еще не определены. При этом работы по другим крупным дорожным объектам, таким как трасса Шали – Бавлы и Горьковское шоссе, обеспечены финансированием в полном объеме.

В текущем году планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию платную дорогу Алексеевское – Альметьевск, которая входит в состав трассы Шали – Бавлы. На 2024 год запланирован ввод в эксплуатацию дороги в «Большом Зеленодольске», соединяющей трассу Йошкар-Ола – Зеленодольск с автодорогой М7 «Волга».

Также власти республики прорабатывают вопрос финансирования строительства «Лаишевского узла», который призван увеличить пропускную способность трассы М12.