В Татарстане ищут деньги на строительство второй очереди Вознесенского тракта

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Республика
1 октября 2024  16:28
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти Татарстана прорабатывают варианты финансирования строительства Вознесенского тракта в Казани. Об этом стало известно на заседании профильного комитета Госсовета республики.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилия Сафиуллина сообщила, что на данный момент точные источники финансирования проекта еще не определены. При этом работы по другим крупным дорожным объектам, таким как трасса Шали – Бавлы и Горьковское шоссе, обеспечены финансированием в полном объеме.

В текущем году планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию платную дорогу Алексеевское – Альметьевск, которая входит в состав трассы Шали – Бавлы. На 2024 год запланирован ввод в эксплуатацию дороги в «Большом Зеленодольске», соединяющей трассу Йошкар-Ола – Зеленодольск с автодорогой М7 «Волга».

Также власти республики прорабатывают вопрос финансирования строительства «Лаишевского узла», который призван увеличить пропускную способность трассы М12.

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