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В Татарстане из полыньи на реке Степной Зай достали тела двух мужчин

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Республика
6 декабря 2023  17:21
Автор:
Виктория Осинина

5 декабря поздно вечером в реке Степной Зай напротив СНТ имени Мичурина в Заинске очевидцы увидели в полынье темное пятно, похожее на тело человека. Они вызвали спасателей.

К месту происшествия была направлена дежурная смена ЗПСО № 6 ПСС Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В десять часов вечера спасатели с поверхности полыньи в 40 метрах от берега извлекли и передали сотрудникам полиции тела двух человек - мужчины 1951 года рождения и еще одного, чья личность устанавливается.

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