В Татарстане из полыньи на реке Степной Зай достали тела двух мужчин

5 декабря поздно вечером в реке Степной Зай напротив СНТ имени Мичурина в Заинске очевидцы увидели в полынье темное пятно, похожее на тело человека. Они вызвали спасателей.

К месту происшествия была направлена дежурная смена ЗПСО № 6 ПСС Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В десять часов вечера спасатели с поверхности полыньи в 40 метрах от берега извлекли и передали сотрудникам полиции тела двух человек - мужчины 1951 года рождения и еще одного, чья личность устанавливается.