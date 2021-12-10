В Татарстане из-за «куаризации» оборот общепита упал на 200 млн рублей

В Татарстане из-за QR-режима оборот предприятий общественного питания в октябре составил 4,2 млрд рублей, что на 200 млн рублей меньше, чем в сентябре, об свидетельствуют данные Татарстанстата.

В то же время оборот общепита в республике за январь-октябрь 2021 года, включая промежутки, когда QR-кодов еще не было, составил 38,1 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее.

Стремительное падение доходов общепита отметила и исполнительный директор Ассоциации отелей и ресторанов Татарстана Галина Шарафутдинова.

«Что падение было – это 100%, мы это все фиксировали. Но мы считаем, что падение было на уровне не менее 30% от оборота», – заключила она.