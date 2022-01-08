В Татарстане из-за метели ограничили движение междугородних автобусов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Так, ограничения вступили в силу 7 января с 19:00 и продлятся до улучшения погодных условий. Водителей без необходимой надобности просят не выезжать за пределы населенных пунктов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с 18 часов 7 января до 18 часов 8 января 2022 года ожидается метель и ухудшение видимости до 1-2 км, на дорогах возможно образование гололедицы, а также снежных заносов.