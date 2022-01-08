 В Татарстане из-за метели ограничили движение междугородних автобусов
news_header_top_970_100

В Татарстане из-за метели ограничили движение междугородних автобусов

Ограничения вступили в силу 7 января с 19:00 и продлятся до улучшения погодных условий.

Республика
8 января 2022  09:29
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане из-за метели ограничили движение междугородних автобусов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. 

Так, ограничения вступили в силу 7 января с 19:00 и продлятся до улучшения погодных условий. Водителей без необходимой надобности просят не выезжать за пределы населенных пунктов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с 18 часов 7 января до 18 часов 8 января 2022 года ожидается метель и ухудшение видимости до 1-2 км, на дорогах возможно образование гололедицы, а также снежных заносов.

Новости
В Челнах появилось «кладбище» из нераспроданных елок
Казанцы выступают за возвращение улице Назарбаева названия Эсперанто
В Татарстане из-за метели ограничили движение междугородних автобусов
После ДТП с 4 погибшими в Альметьевском районе РТ возбудили уголовное дело
В Альметьевском районе РТ в столкновении на «встречке» погибли двое человек
В казанском поселке Киндери спасатели вытащили из оврага пьяного мужчину
В России с марта 2022 года автошколы должны будут подавать сведения в ГИБДД об учащихся
В Татарстане в ДТП на трассе Казань - Оренбург погибли 4 человека