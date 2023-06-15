В Татарстане из-за ночных заморозков урожай картофеля находится под угрозой

В Татарстане пострадала часть урожая картофеля из-за ночных заморозков. Об этом сообщает телеканал «Вести Татарстан».

В ряде районов республики растения серьезно пострадали, есть опасения, что всходы погибли.

«Я в своей жизни в первый раз вижу такое. Никогда раньше такого не было. Были заморозки, которые брали огурцы, помидоры, но чтобы картофель! Видимо, действительно, страшный заморозок был ночью», – отметил владелец огорода Исрафил Насыбуллин.

Такая же ситуация обстоит и в Арском, Высокогорском, Елабужском, Балтасинском, Агрызском и ряде других районов. Но, как отмечают, агрономы, еще не все потеряно: так как почернели только листья, а не стебли урожай еще можно спасти.

«Данное поле нужно обработать любыми антистрессовыми любыми препаратами, микроэлементами – придать силу картофелю, чтобы он побыстрее в рост пошел и все», – отметил начальник отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия в Арском районе Республики Татарстан Раиль Шакирзянов.

Как отмечают специалисты, большинство картофельных полей сейчас находятся в отличном состоянии, благодаря чему республика не останется без урожая к осени.