 В Татарстане из-за ночных заморозков урожай картофеля находится под угрозой
news_header_top_970_100

В Татарстане из-за ночных заморозков урожай картофеля находится под угрозой

Часть картофельных полей пострадали из-за прошедших холодов, но благодаря жаркой погоде есть шанс их спасти.

Республика
15 июня 2023  15:55
Автор:
Валерий Саидов

В Татарстане пострадала часть урожая картофеля из-за ночных заморозков. Об этом сообщает телеканал «Вести Татарстан».

В ряде районов республики растения серьезно пострадали, есть опасения, что всходы погибли. 

«Я в своей жизни в первый раз вижу такое. Никогда раньше такого не было. Были заморозки, которые брали огурцы, помидоры, но чтобы картофель! Видимо, действительно, страшный заморозок был ночью», – отметил владелец огорода Исрафил Насыбуллин.

Такая же ситуация обстоит и в Арском, Высокогорском, Елабужском, Балтасинском, Агрызском и ряде других районов. Но, как отмечают, агрономы, еще не все потеряно: так как почернели только листья, а не стебли урожай еще можно спасти.

«Данное поле нужно обработать любыми антистрессовыми любыми препаратами, микроэлементами – придать силу картофелю, чтобы он побыстрее в рост пошел и все», – отметил начальник отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия в Арском районе Республики Татарстан Раиль Шакирзянов.

Как отмечают специалисты, большинство картофельных полей сейчас находятся в отличном состоянии, благодаря чему республика не останется без урожая к осени.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Раис Татарстана поздравил медработников с профессиональным праздником
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети