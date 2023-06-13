В Татарстане из-за санкций снизят пороги для инвесторов

Кабмин РТ планирует снизить объем инвестиций, необходимых для получения земельных участков без торгов, с 350 млн рублей до 15 млн рублей. Это сделано для стимулирования развития промышленных парков в районах республики.

Сейчас в промпарках Татарстана работают более 1,5 тыс. резидентов, создано более 52 тыс. рабочих мест, а их выручка за 9 месяцев прошлого года составила 263,3 млрд рублей.

Предложенный законопроект находится на предварительном рассмотрении и направлен на дополнительную поддержку инвесторов в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане на инвестсовете одобрили запуск 11 новых крупных проектов. Самым крупным стал проект туристического комплекса в Лаишевском районе.