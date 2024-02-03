В Татарстане из-за ухудшения погоды на некоторых трассах введено ограничение

В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями, в целях обеспечения БДД введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей автодороге М-7 "Волга"

(с 735 км до 1169 км).

Ограничения вводятся с 10.00 до улучшения погодных условий.

В случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью по тел. 8(843)5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8(843)2919191 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ), 8(843) 273-54-08 (диспетчерская служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»), сообщает Госавтоинспекция Татарстана.