В Татарстане из-за холода увеличилось число случаев ОРВИ

Аномальные холода в Татарстане привели к значительному увеличению числа случаев ОРВИ. За последнюю неделю зарегистрировано 8,4 тысячи заболевших, что на 37% больше по сравнению с предыдущей неделей. По словам заместителя главы Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, на распространение вирусных инфекций повлияли неблагоприятные погодные условия.

Одновременно с этим сократилось число укусов клещей на 9,5% по сравнению с прошлым годом. За неделю зарегистрировано около 3 тысяч таких случаев. Авдонина объяснила, что это связано с аномальными холодами, которые привели к временной спячке насекомых.

По словам Авдониной, 17% всех случаев респираторных инфекций составляют грипп. В основном, в регионе циркулируют риновирус и аденовирус. За неделю также выявлено 210 случаев коронавируса, что на 10% меньше, чем неделей ранее. У всех заболевших обнаружен омикрон-штамм, а болезнь у большинства пациентов протекает в форме ОРВИ.

Таким образом, резкое похолодание в республике стало причиной не только роста заболеваемости ОРВИ, но и временного снижения активности клещей.