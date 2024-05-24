В Татарстане из-за холода увеличилось число случаев ОРВИ

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Республика
24 мая 2024  15:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Аномальные холода в Татарстане привели к значительному увеличению числа случаев ОРВИ. За последнюю неделю зарегистрировано 8,4 тысячи заболевших, что на 37% больше по сравнению с предыдущей неделей. По словам заместителя главы Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, на распространение вирусных инфекций повлияли неблагоприятные погодные условия.

Одновременно с этим сократилось число укусов клещей на 9,5% по сравнению с прошлым годом. За неделю зарегистрировано около 3 тысяч таких случаев. Авдонина объяснила, что это связано с аномальными холодами, которые привели к временной спячке насекомых.

По словам Авдониной, 17% всех случаев респираторных инфекций составляют грипп. В основном, в регионе циркулируют риновирус и аденовирус. За неделю также выявлено 210 случаев коронавируса, что на 10% меньше, чем неделей ранее. У всех заболевших обнаружен омикрон-штамм, а болезнь у большинства пациентов протекает в форме ОРВИ.

Таким образом, резкое похолодание в республике стало причиной не только роста заболеваемости ОРВИ, но и временного снижения активности клещей.

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