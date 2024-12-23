В Татарстане избраны новые мировые судьи

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Республика
23 декабря 2024  11:51

В Татарстане состоялось шестое заседание Государственного Совета, на котором были выбраны новые мировые судьи. Кандидатуры представил председатель Верховного суда республики Азат Гильмутдинов.

«Все претенденты прошли необходимые проверки. Нет оснований для отказа в их избрании», – отметил он.

На судебный участок номер 4 в Лениногорском судебном районе сроком на три года была утверждена Гульназ Кашапова

Кроме того, исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка номер 1 по Арскому судебному району на год возложили на Гульназ Валееву.

Также депутаты определили состав членов квалификационной комиссии Адвокатской палаты РТ, представляющих Госсовет республики. В этом составе оказались Амир Вальщиков и Олег Макаров.

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