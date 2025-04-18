В Татарстане избраны новые мировые судьи

На заседании Госсовета РТ депутаты утвердили кандидатуры мировых судей, представленные председателем Верховного суда республики Азатом Гильмутдиновым.

Сроком на три года избраны:

Екатерина Матвеева (судебный участок № 6 в Зеленодольском районе)

Ландыш Фатихова (судебный участок № 2 в Сармановском районе)

Бессрочно назначены:

Марат Шаехов (Лениногорский район)

Лилия Хайбуллина, Андрей Кокуйский и Гульнара Казакова (Нижнекамский район)

Все кандидатуры были одобрены в ходе девятого пленарного заседания республиканского парламента.