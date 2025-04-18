В Татарстане избраны новые мировые судьи

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Республика
18 апреля 2025  12:45

На заседании Госсовета РТ депутаты утвердили кандидатуры мировых судей, представленные председателем Верховного суда республики Азатом Гильмутдиновым.

Сроком на три года избраны:

  • Екатерина Матвеева (судебный участок № 6 в Зеленодольском районе)

  • Ландыш Фатихова (судебный участок № 2 в Сармановском районе)

Бессрочно назначены:

  • Марат Шаехов (Лениногорский район)

  • Лилия Хайбуллина, Андрей Кокуйский и Гульнара Казакова (Нижнекамский район)

Все кандидатуры были одобрены в ходе девятого пленарного заседания республиканского парламента.

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