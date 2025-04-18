В Татарстане избраны новые мировые судьи

На заседании Госсовета РТ депутаты утвердили кандидатуры мировых судей, представленные председателем Верховного суда республики Азатом Гильмутдиновым.
Сроком на три года избраны:
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Екатерина Матвеева (судебный участок № 6 в Зеленодольском районе)
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Ландыш Фатихова (судебный участок № 2 в Сармановском районе)
Бессрочно назначены:
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Марат Шаехов (Лениногорский район)
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Лилия Хайбуллина, Андрей Кокуйский и Гульнара Казакова (Нижнекамский район)
Все кандидатуры были одобрены в ходе девятого пленарного заседания республиканского парламента.