В Татарстане изменен порядок получения выплат семьям погибших на СВО

Кабинет министров РТ подписал постановление об изменении порядка осуществления единовременных выплат семьям, потерявшим родственника – участника спецоперации.

Так, после вступления документа в силу не получившие выплату по какой-либо причине родственники погибшего могут заявить о своей доле. Если между членами семьи возник спорный момент и прийти к общему решению не получается, можно разрешать его в суде.

Кроме этого, если получен отказ в выплате в пользу другого члена семьи, копии всех необходимых документов должны быть заверены нотариусом. К слову, сами документы теперь можно отправлять органам соцзащиты по почте.