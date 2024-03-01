В Татарстане изменен порядок получения выплат семьям погибших на СВО

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Республика
1 марта 2024  08:57
Автор:
Эндже Гарафиева

Кабинет министров РТ подписал постановление об изменении порядка осуществления единовременных выплат семьям, потерявшим родственника – участника спецоперации.

Так, после вступления документа в силу не получившие выплату по какой-либо причине родственники погибшего могут заявить о своей доле. Если между членами семьи возник спорный момент и прийти к общему решению не получается, можно разрешать его в суде.

Кроме этого, если получен отказ в выплате в пользу другого члена семьи, копии всех необходимых документов должны быть заверены нотариусом. К слову, сами документы теперь можно отправлять органам соцзащиты по почте.

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