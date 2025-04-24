В Татарстане изменили время намазов из-за белых ночей

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Республика
24 апреля 2025  10:11

С 4 мая в Татарстане вступают в силу новые временные правила совершения ночного (иша) и утреннего (фаджр) намазов. Изменения связаны с природными особенностями региона — в мае-июле здесь не наступает полная темнота, что затрудняет традиционное определение времени молитв.

«Из-за слияния вечерней и утренней зари горизонт остается светлым всю ночь», — пояснили в Духовном управлении мусульман РТ.

Решение о синхронизации времени намазов с Астраханью (расположенной на той же долготе) принял Совет улемов. 4 мая иша-намаз пройдет в 20:58, фаджр — в 00:10. С 5 мая оба намаза будут совершаться в 01:51 и 21:00 соответственно. Верующим рекомендовали следить за обновленным расписанием молитв.

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