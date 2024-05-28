В РТ изменят границы одного из городов для строительства завода удобрений

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Республика
28 мая 2024  14:44
Автор:
Эндже Гарафиева

Для строительства завода «Аммоний-2» на территории новой особой экономической зоны «Алабуга-Менделеевск» планируется изменить границы города Менделеевск. Начало строительства завода по выпуску минеральных удобрений запланировано на первый квартал 2025 года.

Заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин сообщил, что проект оценивается в 160 миллиардов рублей с планируемым сроком окупаемости 10 лет. Завод создаст порядка 500 рабочих мест и станет якорным резидентом особой экономической зоны «Алабуга-Менделеевск», площадь которой составит около 900 гектаров.

Изменение границ необходимо из-за того, что по российскому законодательству территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) не может пересекаться с особой экономической зоной. Законопроект об изменении границ Менделеевского района и входящих в него муниципальных образований уже находится на рассмотрении в Госсовете Татарстана.

Глава Менделеевского района Радмир Беляев отметил, что завод не будет единственным резидентом новой особой экономической зоны, однако подробности о других проектах пока не разглашаются. Решение о расширении ОЭЗ «Алабуга» было принято на заседании наблюдательного совета под руководством Рустама Минниханова.

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