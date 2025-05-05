В Татарстане изъяли партию немаркированного табака на 476 тысяч рублей

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Республика
5 мая 2025  11:41

В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело о незаконном обороте табачной продукции. В ходе оперативной закупки полицейские обнаружили в торговом павильоне 3688 пачек немаркированных сигарет.

Установлено, что точка принадлежала индивидуальному предпринимателю. Экспертиза оценила стоимость изъятой продукции в 476 550 рублей — это крупный размер по статье 171.1 УК РФ. Виновнику грозит до шести лет лишения свободы.

В МВД по РТ подчеркивают, что продолжается борьба с незаконным оборотом табачных изделий в регионе.

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