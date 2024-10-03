В Татарстане изъяли тысячи литров поддельного алкоголя

Полиция Татарстана подвела итоги масштабной операции «Алкоголь», которая проходила в республике. За время рейдов из незаконного оборота было изъято более 11 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции и более 10 тысяч пачек сигарет.

Сотрудники полиции закрыли несколько подпольных цехов по производству суррогата. Один из них располагался в Казани – в гаражном боксе правоохранители обнаружили более 2 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. В другом районе города правоохранители изъяли 6 тысяч литров контрафактного алкоголя, который хранился на складе.

Полицейские пресекли деятельность бутлегеров и в районах республики. Так, в Альметьевском районе была ликвидирована нелегальная фабрика по производству алкоголя, в Лениногорском районе – магазин, торговавший спиртным без лицензии, а в Агрызском районе у местного жителя изъяли более 180 литров самогона.

Всего с начала 2024 года в Татарстане из незаконного оборота было изъято более 21 тысячи литров алкогольной продукции. Возбуждено 37 уголовных дел, составлено 482 административных протокола.