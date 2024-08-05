В Татарстане изымут землю под строительство дорог

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Республика
5 августа 2024  14:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани и районах республики изымут земельные участки для строительства дорог. Соответствующее постановление подписано в правительстве Татарстана.

В Казани и Пестречинском районе под изъятие попадут почти 133 тысячи квадратных метров земли, принадлежащих «Дженсен Групп». Участки необходимы для строительства Вознесенского тракта на отрезке от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Взамен компания получит равноценный участок из собственности республики.

Еще более 1 гектара земли будет изъято в Черемшанском, Альметьевском и Новошешминском районах. На этих участках, которые сейчас находятся в аренде у ООО «Клементейкино», начнется строительство региональной дороги «Алексеевское – Альметьевск», которая войдет в состав платной трассы «Шали (М7)  — Бавлы (М5)».

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