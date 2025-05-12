В Татарстане к концу недели ожидается потепление до +24°C

В ближайшие дни погода в Татарстане будет переменчивой, но уже к пятнице, 16 мая, синоптики обещают потепление до +24°C. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Похолодание в середине недели

Во вторник, 13 мая, ночью на западе республики возможны небольшие дожди (+3…+8°C), а днем столбики термометров поднимутся до +18…+23°C.

В среду, 14 мая, с приближением атмосферного фронта местами пройдут умеренные дожди. Температура ночью составит +7…+12°C, днем — +18…+23°C.

В четверг, 15 мая, из-за волнового фронта осадки продолжатся, а дневная температура немного снизится — до +15…+20°C.

Теплые и сухие выходные

К концу недели погода улучшится: в пятницу и субботу (16–17 мая) осадков почти не ожидается, а воздух прогреется до +19…+24°C. Антициклон обеспечит солнечную и комфортную погоду, что станет приятным завершением недели для жителей республики.