В Татарстане к концу недели придет оттепель

Температурные колебания от -17 до +1 ожидают Татарстан в преддверии Нового года, согласно информации специалистов Гидрометцентра РТ. Прогноз обещает сначала резкое похолодание, за которым последует потепление.

В ближайшие сутки Татарстан окажется на обширной западной границе антициклона, центр которого располагается над Западной Сибирью. Это значит, что на большей части региона осадков не предвидится, за исключением небольшого снегопада, который может произойти днем и вечером на юго-западе республики.

Температура продолжит снижаться: ночью она опустится до -7…-12 °C, а в восточных районах и при ясной погоде может достичь -16 °C. Местами возможен туман. В дневные часы термометр покажет от -4 до -9 °C, а на востоке – до -12 °C. На дорогах ожидается гололедица.

По прогнозам синоптиков, 25 декабря, из-за приближения атмосферного фронта, небольшой снег может пройти на западе республики. Ночью и утром температуры опустятся до -9…-14 °C, а в низинах и при ясной погоде – до -17 °C. Днем температура составит от -3 до -8 °C.

26 декабря погодные условия будут определяться воздействием северной периферии антициклона, без значительных осадков. Ночью и утром температура составит -5…-10 °C, а в низинах и при ясной погоде – до -14 °C. Днем воздух прогреется до -1…-6 °C.

По предварительным данным Гидрометцентра РТ, 27 и 28 декабря Татарстан вновь окажется под влиянием теплой воздушной массы с температурой ночью от -2 до -7 °C, а днем от -3 до +1 °C. Местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.