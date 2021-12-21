В Татарстане к Новому году создали более тысячи площадок для запуска салютов

В Татарстане к Новому году создали 1164 специальных площадок для запуска салютов и фейерверков. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

По местам использования пиротехнических изделий МВД РТ будут проводится проверки по соблюдению пожарной безопасности.

Помимо специализированных мест для запуска салютов с 20 декабря этого года по 09 января 2022 года на территории республики в рамках особого противопожарного режима повышена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 2 раза.