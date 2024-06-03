В Татарстане количество новорожденных детей снизилось на более чем 6%

По итогам первого квартала число новорожденных детей в республике уменьшилось на более чем 6%. Согласно данным министерства труда РТ, уровень рождаемости в Татарстане падает с 2017 года, пишет РБК Татарстан.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова сообщила, что количество новорожденных детей в Татарстане с января по март 2024 года уменьшилось на более чем 6% по сравнению с предыдущим годом.

Коэффициент рождаемости составил 8,3 на 1000 жителей республики, что соответствует среднему уровню по стране. В Приволжском федеральном округе этот показатель ниже и составляет 7,3 на 1000 человек. Доля детей от общего населения региона составляет 21%.

По данным Зариповой, уровень рождаемости в регионе снижается с 2017 года. Совокупный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину детородного возраста) составляет 1,45, что немного выше, чем в среднем по России (1,41). Максимальные показатели были зафиксированы в Татарстане в 2015 году, когда коэффициент составлял 1,8.

По информации Зариповой, в республике зарегистрировано 70,5 тыс. многодетных семей, их количество выросло вдвое за последние 10 лет. Однако в статистику включены и изменения в возрастной категории детей в таких семьях (учет студентов-очников до 23 лет вместо 18). Всего в многодетных семьях Татарстана воспитывается 226 тыс. детей.