 В Татарстане количество пожаров увеличилось на 22%
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В Татарстане количество пожаров увеличилось на 22%

С начала года в республике произошло более 2 тыс. пожаров.

Республика
14 июня 2023  16:19
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане с начала этого года количество пожаров увеличилось на 22%. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ сообщил заместитель государственного инспектора республики по пожарному надзору Максим Трущин. 

Так, с начала года в Татарстане произошло 2464 пожара, в которых погибли 57 человек и 90 — получили травмы.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в восьмой раз продлили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности лесов. 

Так, с 13 по 23 июня в Татарстане местами сохранится высокая и чрезвычайная (5 пожарная опасность лесов.

 

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