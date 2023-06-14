В Татарстане количество пожаров увеличилось на 22%

В Татарстане с начала этого года количество пожаров увеличилось на 22%. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ сообщил заместитель государственного инспектора республики по пожарному надзору Максим Трущин.

Так, с начала года в Татарстане произошло 2464 пожара, в которых погибли 57 человек и 90 — получили травмы.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в восьмой раз продлили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности лесов.

Так, с 13 по 23 июня в Татарстане местами сохранится высокая и чрезвычайная (5 пожарная опасность лесов.