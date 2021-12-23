 Компания OmniCDEK стала резидентом ОЭЗ «Иннополис»
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Компания OmniCDEK стала резидентом ОЭЗ «Иннополис»

В Иннополисе намерены создать ИТ-департамент. 

Истории
23 декабря 2021  22:54
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане компания  OmniCDEK получила статус резидента ОЭЗ «Иннополис». Об этом стало известно на финальном заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис».

«Статус резидента открывает перед компанией перспективы создания коллабораций с другими резидентами и последующего скачкообразного роста», – сообщил операционный директор OmniCDEK Олег Стяжкин.

Стяжкин подчеркнул, что новый статус ускорит дорогую международную экспансию компании. 

Также компания планирует создать в ОЭЗ «Иннополис» ИТ-департамент, где будут работать 130 высококвалифицированных ИТ-специалистов и инженеров.

«Современные и комфортные условия проживания в Иннополисе, бесспорно, будет нашим большим конкурентным преимуществом при найме талантов как в Республике Татарстан, так по всей стране», – отметил Стяжкин.

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Компания OmniCDEK стала резидентом ОЭЗ «Иннополис»
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