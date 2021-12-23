Компания OmniCDEK стала резидентом ОЭЗ «Иннополис»

В Татарстане компания OmniCDEK получила статус резидента ОЭЗ «Иннополис». Об этом стало известно на финальном заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис».

«Статус резидента открывает перед компанией перспективы создания коллабораций с другими резидентами и последующего скачкообразного роста», – сообщил операционный директор OmniCDEK Олег Стяжкин.

Стяжкин подчеркнул, что новый статус ускорит дорогую международную экспансию компании.

Также компания планирует создать в ОЭЗ «Иннополис» ИТ-департамент, где будут работать 130 высококвалифицированных ИТ-специалистов и инженеров.

«Современные и комфортные условия проживания в Иннополисе, бесспорно, будет нашим большим конкурентным преимуществом при найме талантов как в Республике Татарстан, так по всей стране», – отметил Стяжкин.