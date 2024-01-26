В Татарстане компанию оштрафовали за «содействие» мошенникам

Прокуратура привлекла к ответственности сотрудника телекоммуникационной компании, допустившего пропуск вызова с подменного номера, сообщает надзорное ведомство.

Установлено, в декабре 2022 года на номер татарстанца позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и кредитной организации. Аферисты пытались обманом похитить у него более 800 тысяч рублей, оформив на него кредит. При этом злоумышленники звонили через иностранного оператора связи, используя якобы российский номер телефона.

Вопреки требованиям закона «О связи» отечественный оператор не помешал иностранному соединению с подменного номера и не прекратил оказание услуг связи.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении российского оператора связи административное дело о неисполнении обязанности по прекращению оказания услуг связи.

Суд оштрафовал должностное лицо на 25 тысяч рублей в доход государства.