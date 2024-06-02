В Татарстане контрактники МО РФ получат 700 тысяч рублей

В первые два месяца лета жители Татарстана, заключившие контракт с Министерством обороны РФ, получат 700 тысяч рублей. Раис Рустам Минниханов увеличил выплату для желающих заключить контракт до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой Минобороны в 195 тысяч рублей. Общая сумма единовременной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом поддержки от городов, районов и предприятий Татарстана.

Эти меры распространяются на всех граждан, подписывающих контракт в Татарстане, независимо от их места жительства, а также на иностранцев, которым помогут получить ИНН и гражданство РФ. Контрактникам также предоставят улучшенное обмундирование с учетом пожеланий бойцов СВО. Помимо финансовой помощи, новым патриотам гарантируется организационное сопровождение, льготы, меры поддержки и реабилитация для них и их семей.

Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохранят за ними рабочие места, выплачивают зарплату и обеспечивают необходимым. Республика также отправляет контрактникам различное оборудование и предметы первой необходимости. В зоне СВО контрактники ежемесячно получают от Минобороны выплаты от 210 тысяч рублей.