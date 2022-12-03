 В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 84 человека
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В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 84 человека

За последние сутки в России выявлено 6 669 случаев COVID-19.

Республика
3 декабря 2022  11:59
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 84 человека, 24 человека госпитализировали. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

За последние сутки в России выявлено 6 669 случаев заражения COVID-19, 1 324 человек госпитализировали. Зарегистрирован о 59 летальных исходов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что более 1,4 млн жителей Татарстана не прошли ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В РТ имеется достаточный запас вакцины и для вакцинации детей.

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