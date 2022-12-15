 В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 103 человека
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В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 103 человека

За последние сутки в России выявлено 7 833 случая COVID-19.

Республика
15 декабря 2022  11:19
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 103 человека, 27 человек госпитализировали. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

За последние сутки в России выявлено 7 833 случая заражения COVID-19, 1 386 человек госпитализировали. Зарегистрировано 57 летальных исходов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что более 1,4 млн жителей Татарстана не прошли ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В РТ имеется достаточный запас вакцины и для вакцинации детей.

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