 В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 103 человека
news_header_top_970_100

В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 103 человека

За последние сутки в России выявлено 5 994 случая COVID-19.

Республика
20 декабря 2022  11:16
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 103 человека, 41 человека госпитализировали. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

За последние сутки в России выявлено 5 994 случая заражения COVID-19, 1 564 человек госпитализировали. Зарегистрировано 57 летальных исходов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что более 1,4 млн жителей Татарстана не прошли ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В РТ имеется достаточный запас вакцины и для вакцинации детей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Рустам Минниханов вручил государственные награды России и Татарстана
В Казани встреть новый год можно будет у Чаши и на «Черном озере»
В Мензелинске из-за взрыва газа в частном доме пострадал человек
Президент РТ вручил госнаграду Алексею Чигарову, который изготавливает буржуйки для бойцов СВО
В Кукморском районе водитель насмерть переехал пешехода, лежавшего на дороге
В дни новогодних каникул татарстанцы смогут бесплатно поучаствовать в спортивных мероприятиях
В МЧС опровергли сообщение о пожаре в ЖК «Лазурные небеса» в Казани
Марафон «Великие люди России» докатился до Казани