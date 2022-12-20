В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 103 человека, 41 человека госпитализировали. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 5 994 случая заражения COVID-19, 1 564 человек госпитализировали. Зарегистрировано 57 летальных исходов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что более 1,4 млн жителей Татарстана не прошли ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В РТ имеется достаточный запас вакцины и для вакцинации детей.